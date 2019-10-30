Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı

1 saat önce

Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandıBURSA - Bursa'da eve giderken motosikleti ile kaza yapan genç ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da eve giderken motosikleti ile kaza yapan genç ağır yaralandı.

Kaza Çekirge semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aksam saatlerinde iş yerinden çıkıp eve gitmek isteyen Feridun A. direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletinden düştü. Düşmenin etkisi ile şuuru kapanan Feridun A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Feridun A.'yı hastaneye kaldırırken, polis güvenlik tedbiri aldı. Motosikletin olay yerinden çekilmesi üzerine trafik açıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen motosikletli ağır yaralandı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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