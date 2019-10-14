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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla su kanalına düştü

28 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla su kanalına düştüKARABÜK - Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla su kanalına düştü

KARABÜK - Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.

Edinilen bilgiye göre, Emirşah Eken yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Konut Sitesi yolu üzerinde sürücüsünün virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolu ayıran su kanalına düştü.

Çevredekiler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken sürücü Eken, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Su kanalına düşen araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla su kanalına düştü

Ergenekon Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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