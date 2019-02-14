Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti Bina Girişine Daldı
50 dakika önce
Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, iki katlı binanın girişine çarparak durabildi.
Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, iki katlı binanın girişine çarparak durabildi.
Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Caddesi'nde seyir halinde olan 31 EJ 024 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı bir binanın girişine çarparak durabildi.
Ölen ya da yaralanan olmadığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:19 Kaynak: İHA
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