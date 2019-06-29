Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Gürbaşak Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç
idaresindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesinden Köseler Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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