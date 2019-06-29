Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

56 dakika önce

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Gürbaşak Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç idaresindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesinden Köseler Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]