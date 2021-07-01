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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı

01.07.2021 16:57
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı, System.String[]

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sağır Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 33 PZ 269 plakalı Renault marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direk aracın üzerine devrildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı - Son Dakika


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