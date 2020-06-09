Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil refüjdeki elektrik direğine çarpı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza akşam saatlerin Ören Mahallesi Devlet Hastanesi Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa E. idaresindeki 67 UC 156 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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