Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi

2 saat önce

Balıkesir'de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kaldırımdaki Yayaları Böyle Ezdi, System.String[]
Balıkesir'de meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen iki kişiyi ezdi. O anlar ise güvenlik kameralarına takıldı.

Balıkesir şehir merkezinde meydana gelen kazada Erdal E. isimli şahıs seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Feci kazada bir kişi duvar arasına sıkışırken, diğer kişi ise araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada 68 yaşındaki Erol Yıldırım ve 38 yaşındaki Raşit Arpacı'nın bacağının kırıldığı, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılar ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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