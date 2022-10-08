Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı

08.10.2022 16:20
Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bakacakkadı beldesi Ankara- Bartın Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 BFG 571 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak elektrik direğine çarparak durabildi. Karşı şeritte duran aracı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi Devrek Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı Son dakika haberleri! Kayan araç takla atarak çalılık yere düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralı İki kadın müşteri gibi gelip inceledikleri ürünleri çaldı... O anlar kamerada İki kadın müşteri gibi gelip inceledikleri ürünleri çaldı... O anlar kamerada Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Son dakika haberi | Çaycuma'da dereye düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Bakacakkadı, Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 23:05:50. #1.12#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement