Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şerite uçtu; 3 araç birbirine girdi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şerite uçtu; 3 araç birbirine girdi

Otomobil refüjü aştı, karşı reşite geçti

BURSA - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç refüje ve 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 3.00 sıralarında merkez Osmangazi Merinos batçık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün idaresindeki 16 AFJ 875 plakalı otomobil, İzmir yolu üzerinde seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride Ankara istikametine uçtu. Ardından karşı şeritte seyir halinde olan Resul Yücel idaresindeki 16 S 3392 plakalı servis aracına ve Kamil Koç idaresindeki plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada karşı şerite uçan otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nasıl olduğunu anlamadım, bir anda oldu

Servis şöförü Yücel," Yoldan karşıya geçince bizede hasar verdi. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle hakimiyetini kaybetti ve diğer şeritten bizim şeritimize geldi. Tel örgülere vurunca arabaya hasar verdi. Otomobil sürücü ile gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaza sonucu maddi hasar oluşan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe kapanan cadde bir süre sonra temizlenerek yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.