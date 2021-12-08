Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yöndeki araçla çarpıştı: 1 ağır 3 kişi yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yöndeki araçla çarpıştı: 1 ağır 3 kişi yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç karşı şeritten gelen araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaydeğirmeni beldesi Zonguldak- Ankara Karayolu yolu üzerinde meydana geldi. Devrek istikametinden Çaydeğirmeni istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen başka bir ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüler için itfaiyeden yardım istedi. Sedyelere alınan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralı sürücü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.