Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Metrelerce sürüklenen motosikletli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Metrelerce sürüklenen motosikletli yaşamını yitirdi

Konya'da yaşanan olayda motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce sürüklendi. Kaldırıma çarparak durabilen motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Alpcan (45) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kenan Alpcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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