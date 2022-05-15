Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarparak durabildi - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarparak durabildi

15.05.2022 09:37
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarparak durabildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından orta refüje çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından orta refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Sabah saat 05.15'te hareket halinde olan 67 ABA 416 plakalı Fiat marka aracın sahibi direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje doğru savrulup refüje vurup durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hastanede tedavisi sürerken jandarma kazayla ilgili işlem başlattı. - ZONGULDAK

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Bakacakkadı, Zonguldak, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarparak durabildi - Son Dakika


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