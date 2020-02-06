Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi

6 saat önce

Beylikdüzü'nde marketten alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine gitmeye çalışan sürücü, mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin duvarına çarparak durabildi.

Beylikdüzü'nde marketten alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine gitmeye çalışan sürücü, mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Hızlı bir şekilde site duvarına çarpan kadın sürücünün aracı asılı kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra aracıyla evine gitmeye çalışan 41 R 5827 plakalı aracın kadın sürücüsü, mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Çarpanın şiddeti ile sitenin duvarında asılı kalan aracın içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşının yardımına ise site sakinleri koştu. İki şahıs kendi imkanları ile araçtan inerken büyük korku yaşadı.

Kazayı gören site sakinleri aşağıya inerek araç içerisinde bulunan kadınlara yardım etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadınlar, olayın şokunu üzerlerinden atamadı. Daha sonra olay yerine gelen çekici vasıtasıyla araç çekilirken, site duvarında maddi hasar olduğu görüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip aracıyla havada asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, ana yoldan gelen sürücünün ara yola girdiği esnada yolun mucurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Sürücünün ve yanındaki kişinin bulunduğu araç havada asılı kalıyor. Araç içerisindeki iki kişinin kendi imkanları ile çıktıkları görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi

Beylikdüzü, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı
Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sitenin bahçe duvarına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]