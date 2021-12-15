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Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı - Son Dakika

Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı

15.12.2021 10:15

Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün aracı takla attı.

Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün aracı takla attı.

Kaza, Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi Sahil Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Şerife K. idaresindeki 67 TD 181 plakalı otomobil, sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şerife K.'nın yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kdz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı Şerife K.'yı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Şerife K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırdı. Şerife K.'nın Acil Serviste tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Şerife K. yapılan alkol muayenesinde 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Şerife K.'ya bin 228 TL idari para cezası kesilirken 6 aylığına ehliyetine el konuldu. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı
Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Srücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı - Son Dakika
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