İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

01.06.2022 13:33
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 V 6503 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından da bir terzi dükkanına çarparak durabildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada, ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan çıkan otomobil kaldırıma doğru ilerliyor, bu esnada bir kişi aracın altında kalmaktan kendini son anda kurtarıyor.

Otomobil ise iş yerine çarparak duruyor.

İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Otomobilin iş yerine girme anı kamerada Otomobilin iş yerine girme anı kamerada Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı Hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement