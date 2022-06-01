İzmir'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 V 6503 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından da bir terzi dükkanına çarparak durabildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada, ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan çıkan otomobil kaldırıma doğru ilerliyor, bu esnada bir kişi aracın altında kalmaktan kendini son anda kurtarıyor.

Otomobil ise iş yerine çarparak duruyor.