Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada

07.03.2022 12:00

Son dakika 3. sayfa haberi... Direksiyon hırsızları kamerada Ataşehir ve Ümraniye'de 5 lüks aracın direksiyonunu çalan 2 hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 5 lüks otomobilin direksiyonunu çalan 2 hırsız yakalandı.

Direksiyon hırsızları kamerada

Ataşehir ve Ümraniye'de 5 lüks aracın direksiyonunu çalan 2 hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 5 lüks otomobilin direksiyonunu çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızların çaldıkları direksiyonlarla sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da park halindeki lüks otomobilleri hedef alan 2 hırsız, araçların kapılarını açarak direksiyonlarını çaldı. Araçlarının direksiyonlarının olmadığı gören otomobil sahiplerinin şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ataşehir'de 3, Ümraniye'de ise 2 aracın direksiyonunun çalışmasının ardından yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Erdem İ.ile Kemal G.Ataşehir'de yakalandı. 21 suç kaydı olan Erdem İ. ile 10 suç kaydı olan Kemal G. adli makamlara sevk edildi. Öte yandan 2 hırsızın çaldıkları direksiyonlarla ara sokaklarda yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada
Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada
Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada

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Ümraniye, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Direksiyon hırsızları kamerada - Son Dakika


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