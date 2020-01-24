Direksiyon Özlem Ada'ya emanet - Son Dakika
Son Dakika Magazin Direksiyon Özlem Ada'ya emanet - Son Dakika Magazin

Direksiyon Özlem Ada'ya emanet

6 saat önce

Çift, arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlendi.

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Çift, arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlendi. Berkay çıkışta 2 milyon TL'lik aracının direksiyonunu eşine emanet etti.

Berkay Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:34 
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