Direksiyon Özlem Ada'ya emanet
6 saat önce
Çift, arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlendi.
Çift, arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar bir mekanda eğlendi. Berkay çıkışta 2 milyon TL'lik aracının direksiyonunu eşine emanet etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:34
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