Son dakika haber! Direksiyon sınavında kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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Direksiyon sınavında kaza: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü adayı refüje çarptı

İSTANBUL - Sultangazi'de direksiyon sınavında heyecana kapılan kadın aday direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Araçta bulunan 2 müfettiş, 1 eğitmen ve sürücü yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Cebeci Caddesi'de yaşandı. İddiaya göre, direksiyon sınavı esnasında kadın aday heyecana kapılıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 müfettiş, 1 eğitmen ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı.