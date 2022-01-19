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Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı - Son Dakika

Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı

19.01.2022 11:59

Sancaktepe'de direksiyon sınavından geçemeyen kadın evine gidip durumu ailesine anlattı. Ailesi, kadının sınavdan geçememesinin sorumlusu olarak gördükleri direksiyon öğretmenine saldırdı. Kadının kardeşi ile babasının direksiyon öğretmenine yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz pazar günü girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, iddiaya göre evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi. Duruma sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, direksiyon öğretmenlerinin oturduğu kafeye gitti.

ÖĞRETMENE SALDIRDILAR

Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan direksiyon öğretmeni B.A.'ya saldırdı. Baba ile oğlunun yumruklu saldırısına uğrayan öğretmen B.A., kendisini savunmak istese de yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesiyle kavga sonlandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlunun serbest bırakıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Direksiyon öğretmenine saldırı anı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde baba ile oğlunun, masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen B.A.'ya yumruklarla saldırdığı görülüyor. Yumruklara maruz kalan öğretmen yere düşüyor. Kafedekiler ise baba ile oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.

YORUMLAR (1)
  • Nurten Aytan: Buyur ne dangalaklar varya, arabayi kullanamiyorsa ehliyet verilmeyecek tabi,Türkiyede kazalar neden oluyor parayla ehliyet alindigi icin.yok illa kaza yapip birilerini öldürerek araba kullanmasini ögrenecegiz diyorsaniz.Kendi aileniz icinde baslayin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Sancaktepe, Pazar, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı - Son Dakika
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