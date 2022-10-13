Direksiyonda alkollü yakalanan sürücü: "Alkol yok, araç kullanmadım" - Son Dakika
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Direksiyonda alkollü yakalanan sürücü: "Alkol yok, araç kullanmadım"

13.10.2022 23:36

Direksiyonda alkollü yakalanan sürücü: "Alkol yok, araç kullanmadım" Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurlarına "Alkol Yok" diyen sürücü 0.66 promil alkollü çıktı.

Direksiyonda alkollü yakalanan sürücü: "Alkol yok, araç kullanmadım"

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurlarına "Alkol Yok" diyen sürücü 0.66 promil alkollü çıktı. Basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ise gülerek cevap veren pişkin sürücü "Kullanmadık ki" diyerek inkar etti.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AAB 564 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Murat Y. ve yanındaki arkadaşları araçtan indirilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücü ve araçtaki 2 arkadaşının üst araması yapıldı. Üst araması sırasında sürücüye "Alkol var mı?" diyen polis memuruna, "Alkol yok" diye cevap veren sürücü trafik polisleri tarafından alkol testine alındı. Alkol metreyle yapılan testte sürücü 0.66 promil alkollü çıkarken söylediği yalan da ortaya çıktı. Basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna gülerek cevap veren pişkin sürücü direksiyon başından indirilmesine rağmen araç kullandığını inkar ederek, "Kullanmadık ki abi hiç sorma" diye cevap verdi. Araçta ve şahıslarda yapılan arama ve sorgulamalarda her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ceza işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Aksaray, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyonda alkollü yakalanan sürücü: 'Alkol yok, araç kullanmadım' - Son Dakika

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