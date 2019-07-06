Son Dakika Haberleri: Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı
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Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı

1 saat önce

Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındıZONGULDAK - Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyonda baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi.

Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyonda baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kullandığı tır ile seyir halinde olan 43 yaşındaki Ahmet Ö., sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Seyir halindeki sürücü şehrin girişinde bulunan polis kontrol noktasını fark ederek aracını durdurdu. Burada görevli polislere rahatsızlandığını söyleyerek yardım isteyen sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti.
Polislerin yardım ettiği sürücü olay yerine çağrılan ambulansa taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ö., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç ise polis kontrol noktasının yakınına park edildi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Zonguldak, Polis, 3. Sayfa
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