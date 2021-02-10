Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika

Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada

10.02.2021 11:46
Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada, System.String[]

Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada Sürücü kaldırıma çarpıp yan yattı, 5 kişinin ölümden döndüğü kaza kameraya böyle yansıdı Bursa'nın İnegöl İlçesinde seyir halindeyken direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil yol ortasındaki...

Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada

Sürücü kaldırıma çarpıp yan yattı, 5 kişinin ölümden döndüğü kaza kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde seyir halindeyken direksiyon başında sara nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil yol ortasındaki kaldırıma çarparak yan yattı. Kazda otomobilde bulunan 5 kişi ölümden dönerken Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaza Alanyurt İnegöl Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 60 YC 737 plakalı otomobilin sürücüsü Burak İ. İnegöl'e doğru seyir halindeyken direksiyon başında sara krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol ortasından bulunan kaldırıma çarptı ve ardından yan yattı. Kazayı görenler otomobildekilerin yardımına koştu. 4 yolcu kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Burak İ. ilk müdahalenin ardından 112 Ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın gelişi kaldırıma çarpıp yan yatması aracın içerisindekilerin dışarıya çıkmaları görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Epilepsi, Otomobil, İnegöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika


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