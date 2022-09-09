Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu

09.09.2022 11:40
Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu

MERSİN'den yola çıkıp, Adana'da direksiyon başında fenalaşan Bulgaristan uyruklu TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın (56) durumu GPS'ten fark edilince çalıştığı firmanın yetkilileri, Türkiye ile irtibata geçti.

MERSİN'den yola çıkıp, Adana'da direksiyon başında fenalaşan Bulgaristan uyruklu TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva'nın (56) durumu GPS'ten fark edilince çalıştığı firmanın yetkilileri, Türkiye ile irtibata geçti. Belirtilen bölgeye giden sağlık ekipleri, bilinci kapalı bulunan Cherneva'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Solunum ve akut böbrek yetmezliği belirlenen Cherneva, tedavisinin ardından Türkiye'de sağlığına kavuştu.

Bulgaristan ile Türkiye arasında 14 yıldır TIR şoförlüğü yapan, evli ve 2 çocuk babası Yuri Asenov Cherneva, Mersin'in Tarsus ilçesinden aracına malzeme yükleyip, yola çıktı. Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 saat sonra direksiyon başında fenalaşan Cherneva, TIR'ı güçlükle durdurup, yığıldı. GPS cihazından, firmanın Bulgaristan'daki merkezine, TIR'ın seyir planına aykırı durduğuna dair sinyal gitti. Olağan dışı bir şey olabileceğini düşünen yetkililer, Cherneva'yı aradı. Telefonu açıp, "Ölüyorum" diyen şoför, daha fazla konuşamadı.

16 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIDaha sonra firma yöneticileri, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek durumu bildirdi. Harekete geçen ekipler, TIR'ın durduğu bölgeye gitti. Bilinci kapalı bulunan şoför, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 'Salmonella' bakterisi nedeniyle solunum ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen Cherneva, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra nefroloji servisine alındı. Tedavisi tamamlanan Cherneva, ardından taburcu edildi.'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ'Bulgaristan'dan kardeşi Nicolina Yurieva Cherneva ile birlikte Türkiye'ye gelen TIR şoförünün kızı Ralitsa Yurieva Cherneva, "Babam, 16 gün bilinci kapalı şekilde kaldı, durumu çok ağırdı fakat burada hastanenin yöneticilerinden doktorlara, hemşirelerden temizlik elemanlarına kadar herkes bizimle en iyi şekilde ilgilendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük çaba gösterdiler. Türk sağlıkçılarının bu ilgisi ve emeği olmasaydı babam, hayatta olmazdı. Bize gösterilen ilgi ve iyilikleri hiç unutmayacağız" dedi.'YENİDEN DOĞDUM'TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva da dünyaya yeniden geldiğini belirterek, "Fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Açıp, sadece 'Ölüyorum' dedim. Telefon elimden düşmüş, sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre, doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doç. Dr. Emrah Günay ise "Hastamız bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliğiyle gelmişti. Yoğun bakım takiplerinin ardından kliniği düzelince nefroloji servisine devraldık. Takiplerinde şu anda böbreği de düzeldi" dedi.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direksiyonda fenalaşan Bulgar TIR şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

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