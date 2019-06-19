Son Dakika Haberleri: Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı
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Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı.

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı. Takla atıp, park halindeki aracın üzerine devrilen otomobilden çıkarılan Demiray, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Demiray yönetimindeki 67 AAH 356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü Dursun Demiray'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan Demiray, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dursun Demiray'ın polise, seyir halindeyken fenalaşması sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşana kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun Demiray'ın kullandığı otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarptığı ve daha sonra da park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor.
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
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