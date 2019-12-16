Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3) - Son Dakika

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
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