Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4) - Son Dakika

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

6 saat önce

KANINDA ALKOL ÇIKMADIAntalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4), System.String[]

KANINDA ALKOL ÇIKMADI

Antalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
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