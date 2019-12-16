Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4) - Son Dakika

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Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)
6 saat önce
KANINDA ALKOL ÇIKMADIAntalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
KANINDA ALKOL ÇIKMADI
Antalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.
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