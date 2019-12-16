Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4) - Son Dakika

Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (4)

KANINDA ALKOL ÇIKMADIAntalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

KANINDA ALKOL ÇIKMADI Antalya'da, otomobiliyle bariyere ve başka otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarpan ve Aslı Orak'ın ölümüne neden olan sürücü Ender T.'nin kanında, yapılan muayenede, alkol bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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