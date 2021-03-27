Direksiyonda kalp krizi geçirdi, aynı gün taburcu edildi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini fark edince hastaneye giden Emre Ergin'e, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından balon ve stent işlemi gerçekleştirilerek aynı gün taburcu olması sağlandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, aniden şiddetli göğüs ağrısı ve kolunda uyuşukluk hisseden 36 yaşındaki bankacı Emre Ergin, direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini fark edince hastaneye gitti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından balon ve stent işlemi gerçekleştirilen hasta aynı gün taburcu edildi.

"Gençlerin durumu daha kritik"

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tıbbi süreci ilişkin şunları kaydetti:

"Gençlerde daha çok gördüğümüz tek damarda tek lezyon, yani kalbi besleyen üç tane damardan birinin tıkalı olduğunu gördük. Hastamızda tıkalı olan damara balon ve stent işlemi yaptık. Gençlerde özellikle tek damar tek lezyon oluyor. Ancak bu hastalar yaşlılara göre ne yazık ki daha kritik. Kritik olmasının nedeni ise her şeyin birdenbire gelişmesi. Bu durum kalbin çok koletral dediğimiz ağ oluşumuna izin vermediği için daha sıkıntılı bir süreçleri oluyor. Bu hastalarımızda kolesterole dikkat edilmesi, sigaranın bırakılması ve kontrollerin aksatılmaması çok önemli."

Kalp krizi vakalarının gençlerde, özellikle Kovid-19 döneminde daha sık görüldüğünü vurgulayan Boztosun, "Bu genç hastamız, bize şiddetli göğüs ağrısıyla başvurdu. Aile öyküsünde kalp rahatsızlıklarından vefat bulunuyordu. Babası, amcası ve abisini kaybetmişti. Erken yaşta ailede kalp krizi geçiren varsa, yüksek kolesterol ve sigara tüketimi fazlaysa kalp krizi riski artıyor. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonu da geçirmişse daha sık kalp krizi ile karşılaşabiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Aynı gün taburcu oldum"

Aniden göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden ve arabasını hastaneye süren 36 yaşındaki Emre Ergin ise, yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"Yaklaşık 1 haftadır göğsümde bir sancı hissediyordum. Takip ediyordum kalp krizinden şüpheleniyordum. Direksiyon başında ağrı ve uyuşukluk hissettim ve hastaneye gittim. Hızlıca anjiyoya aldılar. Balon işlemi sonrasında ve stent yerleştirildi. Tam yüzde 98 kapalı damarım varmış, onu açtılar ve bir gün içerisinde taburcu edildim. Şu an operasyon geçirmemiş gibiyim."

Ergin, babası, amcası ve abisini kalp rahatsızlığından kaybettiğini belirterek,"Ailemde de çok fazla kalp hastalığı var. Böyle bir geçmiş olunca insan korkuyor. Ayrıca şeker hastalığım var, az da olsa sigara da kullanıyorum. Genetik yatkınlık olunca ayrıca dikkatli olmak gerekiyor. Erken teşhis ve başarılı bir operasyon sonrasında şimdi kalbim tıkır tıkır çalışıyor. Bence insanlar başkalarının hatalarından ders almalı. Çünkü tüm hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor." ifadesini kullandı.