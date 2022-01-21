Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kazaya yol açtı - Son Dakika

Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kazaya yol açtı

ANKARA - Başkentte çevre yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü kazaya yol açtı. İki aracın çarpıştığı kazada iki araç şoförü de yaralandı.

Kaza, sabah 9 sıralarında Ankara Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen 06 BA 4578 plakalı araç sürücüsünün Havalimanı istikametindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 06 AL 4897 plakalı aracın çarpması sonucu iki araçta otoyolda savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki araç şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışması sonucu çevre yolu trafiğe açıldı.