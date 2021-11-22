Son dakika haberi: DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİREN TAKSİCİ, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

ADANA'da kavşakta beklediği sırada fenalaşan taksici Ergün Şahin (50), hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Şahin, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemil Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Taksici Ergün Şahin, aracına aldığı iki yolcuyu gitmek istedikleri adrese götürmek için yola çıktı. Şahin, bulvardaki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalaştı. Taksideki yolcuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Şahin'i, ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Taksideki yolcuların şoke olduğu olayın yaşandığı yere gelen Şahin'in yakınları gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi olduğu nedeniyle tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.