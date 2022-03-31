Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla attı - Son Dakika
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Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla attı

31.03.2022 13:47
Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil takla attı. Sürücünün kan şekerinin düşmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan G. idaresindeki 81 AAG 389 plakalı araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araç park halindeki panelvana da çarparak maddi hasara neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar, sürücü Erkan G.'nin yardımına koştu.

Sürücüyü kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, direksiyonla seyir halindeyken kan şekerinin düşmesi sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyonda kan şekeri düşünce aracıyla takla attı - Son Dakika


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