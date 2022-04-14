DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI - Son Dakika

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki sürücü Dursun Tatar (82), hafif yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde yaşandı. Dursun Tatar, 19 HS 139 plakalı otomobili kullanırken direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, önce bahçe duvarına ardından ise evin duvarına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Tatar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.