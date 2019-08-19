Direksiyonda rahatsızlandı, petrol ofisinin bahçesine daldı
52 dakika önce
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce kamyona sonra petrol ofisinin bahçesindeki ağaca çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü önce kamyona sonra petrol ofisinin bahçesindeki ağaca çarptı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, Bursa- Ankara
karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim
Ö. 43 KG 532 plakalı özel aracını kullanırken direksiyon başında rahatsızlandı. Rahatsızlanan sürücü aracın kontrolünü kaybetti. O anda aynı istikamette seyir halinde bulunan kamyona ardından bir petrol istasyonununda bulunan ağacına çarptı. Ağaca çarpan araç dururken ağaç çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
O anlar ise petrol istasyonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURSA
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