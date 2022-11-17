Kaza, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Keles yönünden kent merkezine, eşi Zeliha Sevim ile gelen Baki Sevim, aniden fenalaştı. Sevim'in kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çift, takla atarak dere yatağında duran otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Zeliha Sevim'in hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekiplerince sıkıştığı direksiyon başından yaralı çıkarılan Baki Sevim, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Direksiyonda rahatsızlanınca kaza yaptı; eşi öldü, kendisi yaralandı - Son Dakika

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