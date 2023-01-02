Yılbaşında 21 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan kaza hakkında korkunç itiraf: Şakalaşıyorduk, direksiyon hakimiyetini kaybettim - Son Dakika
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Yılbaşında 21 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan kaza hakkında korkunç itiraf: Şakalaşıyorduk, direksiyon hakimiyetini kaybettim

02.01.2023 12:43

Uşak'ta yılbaşı kutlaması sonrası 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye Sizüçen'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili korkunç bir itiraf geldi. Aracı kullanan şahıs, kazadan önce kız arkadaşıyla şakalaştığını ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini itiraf etti.

Uşak'ta yılbaşı akşamı meydana gelen kazada; T.B. kontrolündeki 34 SA 6116 plakalı otomobil, İzmir - Uşak karayolunda seyir halindeyken üniversite yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜNİVERSİTE'NİN 2'NCİ SENESİNDEYDİ

Kazada yaralanan yolcu bölümündeki 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Uşak Üniversitesi Tıbbi Dökümantasyon 2.sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılbaşında 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan kaza hakkında korkunç itiraf: Şakalaşıyorduk

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü kaza sonrasında gözaltına alınırken araçta ön koltukta oturan M.Ö. ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken yan koltukta bulunan kız arkadaşı M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORKUNÇ BİR İTİRAFTA BULUNDU

Sürücü T.B.'nin yaptığı savunmasında aracı sürerken yan koltukta oturan M.Ö.'nün nedenini bilmediği bir şekilde direksiyona atladığını, sonrasında ise kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenilirken M.Ö. ise aracın yalpalanarak sürüldüğünü, sürücü T.B.'nin kendilerine şaka yaptığı sanıldığını, bunun üzerine de kendisinin de şaka yapmak isteyerek direksiyonu çevirdiğini ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşında 21 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan kaza hakkında korkunç itiraf: Şakalaşıyorduk, direksiyon hakimiyetini kaybettim - Son Dakika

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