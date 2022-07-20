Olay Gez Mahallesi 50. Yıl caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ismi belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken aniden sara nöbeti geçirmeye başladı. Ani frenle arabasını durduran vatandaş araba içinde fenalaştı. Yan koltukta oturan ve eşi olduğu belirtilen kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen arabaya koştu. Direksiyonda ki kişiye müdahale eden vatandaşlar durumu ambulansa bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.