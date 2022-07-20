Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
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Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu

20.07.2022 09:50

- Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu Erzurum'da seyir halindeyken otomobilin direksiyonunda sara krizi geçiren adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

- Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu

ERZURUM - Erzurum'da seyir halindeyken otomobilin direksiyonunda sara krizi geçiren adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay Gez Mahallesi 50. Yıl caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ismi belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken aniden sara nöbeti geçirmeye başladı. Ani frenle arabasını durduran vatandaş araba içinde fenalaştı. Yan koltukta oturan ve eşi olduğu belirtilen kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen arabaya koştu. Direksiyonda ki kişiye müdahale eden vatandaşlar durumu ambulansa bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sara krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Müdahaleyi yapan vatandaşlar, "Bir kadının çığlığı geldi biz trafik kazası sandık gittiğimizde sara krizi geçiriyordu, ağzından köpükler çıkıyordu. Müdahale ettik, durumu ambulansa bildirdik sağlık ekipleri arkadaşı hastaneye götürdüler" dedi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sara hastası vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
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