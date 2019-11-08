Son Dakika Haberleri: Direksiyonda şeker komasına girdi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyonda şeker komasına girdi: 3 yaralı

Direksiyonda şeker komasına girdi: 3 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Direksiyonda şeker komasına girdi: 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İddiaya göre meydana gelen kazada araç sürücüsünün şeker komasına girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.


Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü şeker komasına girince refüje çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Refüje çıkarak durabildi


Çerkezköy şehir merkezinden Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Muammer Yılmaz yönetimindeki 59 TE 215 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İlhan Çamyar idaresindeki 59 UD 830 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan araçlar refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevre sakinleri 112 sağlık ekipleri, polis ekipleri, itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.


İddiaya göre 59 TL 215 plakalı otomobil sürücüsü Muammer Yılmaz'ın şeker komasına girdiği belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Muammer Yılmaz, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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