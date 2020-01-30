Direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı

13 dakika önce

İstanbul'da aracın direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlikeye yol açan ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da aracın direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlikeye yol açan ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ayaklarıyla direksiyonu tutarak araç kullanan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 BIY 439 plakalı aracın sürücüsü B.T'yi yakaladı.

Sürücü B.T'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan toplam 396 lira ceza kesildi. Ayrıca B.T'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:09 Kaynak: AA
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