Direksiyonu kilitlendikten sonra başka bir araca çarpan otomobil alev aldı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Dalaman ilçesinde, direksiyonunun kitlenmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra alev aldı.



Edinilen bilgiye göre; Dalaman'dan Ortaca ilçesine gitmekte olan Mehmet Tornacı idaresindeki 48ABS 571 plakalı otomobil, direksiyonun kilitlenmesi sonucu yolda park halinde bulunan 48 E 4655 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası Mehmet Torancı'nın kullandığı otomobil motor, kısmında alev aldı. Alev alan otomobili, Dalaman itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Sürücü Mehmet Tornacı hafif yaralandı. Yaralı Tornacı, Dalaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA