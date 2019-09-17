Son Dakika Haberleri: Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Son Dakika Yerel Haber

Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı

51 dakika önce

Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptıMUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Tornacı yönetimindeki 48 ABS 571 plakalı otomobil, direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tornacı'nın kullandığı otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle araçta başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tornacı'nın kullandığı otomobilin yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptığı görülüyor.

Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Dalaman, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aramco saldırısı sonrası paladyum rekor kırdı
Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 1,3 milyar euroluk yatırım için geri sayım başladı Karabük'te bir sürücü, otomobiliyle çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı İstanbul'da kaçak yapı tespit çalışması başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:00:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]