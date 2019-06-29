Son Dakika Haberleri: Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

48 dakika önce

Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölüİSTANBUL - Hadımköy'de sanayi sitesi içinde menteşe parçaları taşıyan bir kamyonun sürücüsü, karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda yol kenarında park halinde bulunan vinçle kafa kafaya çarpıştı.

Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
İSTANBUL - Hadımköy'de sanayi sitesi içinde menteşe parçaları taşıyan bir kamyonun sürücüsü, karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda yol kenarında park halinde bulunan vinçle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken sanayi sitesi içerisinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Olay saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunis Başaran hakimiyetindeki 34 MGL 23 plakalı menteşe parçalarını taşıyan kamyon sanayi sitesi içerisinde seyir halindeyken karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan kamyon daha sonra yan devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü şoför mahalinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kaza sebebiyle sanayi sitesi içerisinde gidiş geliş güzergahı olan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kamyondan yola savrulan menteşe parçalarının toplanması ve aracın çekiciyle kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
polis, hadımköy, ölü, sanayi sitesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


O cinayette kaymakamın çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti Kazadaki korkunç karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı! "Ben nasıl 'seni gömdük' diyeceğim?" Şarkıcı İzel 20 yıllık arkadaşını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]