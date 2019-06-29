Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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O cinayette kaymakamın çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı

Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti

Kazadaki korkunç karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı! "Ben nasıl 'seni gömdük' diyeceğim?"