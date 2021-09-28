Direksiyonu kitlenen öğrenci servisi bahçeye uçtu - Son Dakika

Direksiyonu kitlenen öğrenci servisi bahçeye uçtu

İSTANBUL - Üsküdar'da servis aracının direksiyonu kitlenince hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı. Servis aracının içerisinde öğrenci olmaması olası bir faciayı önlerken, araç içerisindeki hostes yaralandı. Bahçeye uçan minibüsün kaza yeri ise havadan görüntülendi.

Kaza, Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Ayışığı Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LJA 474 plakalı servis sürücüsü Gül Aydın, aracıyla sokak içerisinde seyir halinde olduğu esnada aracının direksiyonu kitlendi. Hareket halinde olan ve kontrolden çıkan servis aracı yol üzerinde bulunan bir eve ait bahçeye uçtu. Meydana gelen kaza esnasında servis aracı içerisinde öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önlerken, servis içerisinde hostes olarak görev yapan Aynur Demir yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı hostesi alarak hastaneye kaldırdı.

"Direksiyon kilitlendi"

Kazaya ilişkin konuşan servis şoförü Gül Aydın, "Yolda giderken bir anda direksiyon kilitlendi. Bizde uçtuk aşağıya. Öğrencileri okula bırakmıştık. İçerisinde öğrenci yoktu. Hostes arkadaşım yaralandı. Benimde ufak çaplı ağrılarım var" diye konuştu.