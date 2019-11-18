Son Dakika Haberleri: Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı
Son Dakika Güncel Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı - Son Dakika

Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı

6 saat önce

Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptıRusya, (DHA) ? Rusya'da bir anne, yaşı küçük oğluna araba kullandırarak tepki topladı.

Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da bir anne, yaşı küçük oğluna araba kullandırarak tepki topladı. Görüntülerde direksiyonu tutan küçük çocuğun 130 km hız yaptığı görülüyor.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bir anne, otoyolda çocuğunu kucağına alarak direksiyonu onun kontrolüne verdi. Kamerayı aracın hız göstergesine yakınlaştıran anne, çocuğun direksiyonu tuttuğu anları saniye saniye kaydetti. Olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan anne Agina Altınbaeva gelen tepkilere, 'Sizin kötü yorumlarınıza ihtiyacım yok. Hayatıma sizlerin yorumları olmadan da devam ediyorum. Yargılamaya hakkınız yok' diye cevap verdi.

Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı

Rusya, Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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