Direksiyonu söktü, kurbağacık anahtarıyla otomobili kullandı - Son Dakika

Direksiyonu söktü, kurbağacık anahtarıyla otomobili kullandı

BARTIN'da, kurbağacık anahtarını direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı.

Sürücünün, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verip, kurbağacık anahtarıyla otomobili kullandığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Bartın'da bir köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek aracı kullandı. Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, ?Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür.? diyerek direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşının eline verirken, arkadaşı, 'Direksiyon elimizde kaldı' diyerek güldü. Sürücü bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarıyla direksiyonu hareket ettirdi. Araçta bulunanlar sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldüler. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, kurbağacık anahtarıyla aracı kullanırken cep telefonuyla çekilen o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.