DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA

23.01.2023 14:49

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan Nadir Aydın'ın (57) önce durdurup, sonra birden gazına bastığı otomobil, ters yöne girerek refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan Nadir Aydın'ın (57) önce durdurup, sonra birden gazına bastığı otomobil, ters yöne girerek refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Kozluca Caddesi'nden kara yoluna çıkış yapmak isteyen Nadir Aydın, direksiyon başında rahatsızlanınca 34 FAE 201 plakalı otomobilini kavşakta yol kenarına çekip, durdu. Kısa süre sonra Aydın gaz pedalına basınca hareket edip ters yöne giren otomobil, refüjdeki ağaca ve bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Nadir Aydın'ın tansiyonunun düştüğünü belirledi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kaza kameralara yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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