Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Kozluca Caddesi'nden kara yoluna çıkış yapmak isteyen Nadir Aydın, direksiyon başında rahatsızlanınca 34 FAE 201 plakalı otomobilini kavşakta yol kenarına çekip, durdu. Kısa süre sonra Aydın gaz pedalına basınca hareket edip ters yöne giren otomobil, refüjdeki ağaca ve bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Nadir Aydın'ın tansiyonunun düştüğünü belirledi. İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Aydın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

İnegöl, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİREKSİYONUNDA RAHATSIZLANDIĞI OTOMOBİLLE TERS YÖNE GİRİP KAZA YAPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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