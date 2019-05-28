Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY Görevine Kerem Ölmez Atandı.

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta'da Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Kerem Ölmez atandı. 2017 yılında Generali Sigorta ailesine katılan ve şirketin karlılık ve optimizasyon hedefiyle başlattığı dijital dönüşümün mimarlarından olan Ölmez, yeni görevinde pazarlama-iletişim, dijital, direkt kanal, CRM, müşteri ve dağıtım kanalları deneyimi departmanlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kerem Ölmez, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA ile yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Ak Sigorta Satış ve Pazarlama Departmanı'nda başlayan Ölmez, 2011-2013 yıllarında Unico Sigorta Ürün Yönetimi ve Dijital Pazarlama Departmanlarında görev aldıktan sonra, 2013-2017 yılları arasında AIG Sigorta'da Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2017 tarihi itibariyle Generali Sigorta Pazarlama Direktörü görevi ile Generali ailesine katılan Ölmez, Aralık 2017'de Direkt Satış ve Pazarlama Direktörü görevine atandı. Bu görevi süresince, Generali Sigorta'nın mevcut sistemlerini dijital çağa uyumlu hale getiren birçok önemli projeye ve çalışmaya imza atarken, şirketin satış ve pazarlama alanında yaşadığı dönüşüme ve karlılık hedefine ulaşmasına önemli katkılar sundu. Ölmez, Generali Grup bünyesinde de dijital dönüşüm, pazarlama, Insurtech, Blockchain, müşteri deneyimi gibi birçok uluslararası projede görev almaktadır.