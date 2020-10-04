Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

SİVAS'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti.

Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

SİVAS'ın Zara ilçesinde sokak lambalarının bakımını yapmak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Adem Atak (34), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyünde meydana geldi. Elektrik işçisi Adem Atak, köydeki sokak lambasının bakımını yapmak için direğe çıktı. Atak, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Atak'ın elektrik akımına kapıldığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Atak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi
Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan bir askerimiz şehit oldu         
00:53
Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor         
23:13
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu         
22:09
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş         
20:01
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu         
15:47
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 01:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Direkte elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei