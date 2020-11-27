Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
27.11.2020 21:48
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu Telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Direkte mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Ulaş ilçesi Cemil Tarlan Caddesi üzeri jandarma binası yakınında bulunan telefon direğinde meydana geldi. Köpeklerden kaçarak telefon direğinin tepesine çıktığı düşünülen kedi tekrardan aşağı inemedi. Mahsur kalan kediyi görenler durumu Ulaş İlçesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveni ile kediye ulaştı. Kurtarılan kedi salıverildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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