İlçeye bağlı Küplüce köyüne abonelik işlemleri için giden ÇEDAŞ görevlilerinden Ramazan Genç , sokak köpeklerinden kaçan kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını farketti. Akımı kesen Genç, daha sonra özel aparatlarla direğe tırmandı. Genç, uzun süren çabanın ardından kediyi mahsur kaldığı direkten kurtararak aşağıya indirdi. Kediyi bir süre seven Genç, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: DHA

Koyulhisar, Çamlıbel, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Direkte mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekibi kurtardı - Son Dakika

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