Son Dakika Haberleri: Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

53 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, araç merdiveniyle ulaştığı direkteki kediyi yakalayıp, indirdi. Bırakılan kedi uzaklaşırken, çocuklar itfaiye ekibine teşekkür etti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, İtfaiye, Güncel
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