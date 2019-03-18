Direkten Düşen Zanlı Yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde elektrik direğinden düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde elektrik direğinden düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde şüpheli U.Ç, elektrik direğinden demir ve porselen malzemeleri sökmek isterken yaklaşık 6 metre yüksekten yere düştü.



Vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, U.Ç'nin elektrik direğinden demir ve porselen malzemeleri söktüğünü tespit etti.



Şüpheli 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



U.Ç'nin düşme sonucu kolunda ve bacakların kırıklar meydana geldiğini öğrenildi.



Şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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